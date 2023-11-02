اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 نوفمبر 2023 06:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مطار مرسى علم يستقبل اليوم 3500 راكب من جنسيات مختلفة على متن 24 رحلة

الخميس، 02 نوفمبر 2023 05:00 ص
مطار مرسى علم يستقبل اليوم 3500 راكب من جنسيات مختلفة على متن 24 رحلة مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم الخميس، قرابة 3500 راكب من جنسيات مختلفة، أغلبها ألمانية وتشيكية وإيطالية، على متن 24 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، ضمن 153 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى غد الجمعة.
 
وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول، بينها 4 رحلات من التشيك، ورحلة بولندا، 3 من إيطاليا، ورحلتين من داخليتين، ورحلة من مطار هولندا، و8 رحلات من المانيا، رحلتين من سويسرا، ورحلتين من النمسا.
 
يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت حتى غد الجمعة 153 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.
 






البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

مطار مرسى علم

صور مطار مرسى علم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة