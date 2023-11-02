مسؤول إسرائيلى بارز: الجيش يمر بأوقات صعبة فى قطاع غزة ودموعنا تتساقط

كتب أحمد جمعة

وصف عضو مجلس حرب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، الخميس، ما يجري في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي بالأوقات الصعبة وسنشهد المزيد منها، مشيرا إلى أن هدف جيش الاحتلال الإسرائيلي هو تغيير الواقع في غزة.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل ما بوسعه ويسخر كل إمكانياته لإعادة المخطوفين في غزة إلى بيوتهم، مؤكدا أن الصور القادمة من المعركة مؤلمة ودموع الإسرائيليين تتساقط.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بمقتل جندي مظلي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في معارك غزة، مؤكدا ارتفاع عدد قتلاه في العملية البرية داخل غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية لـ 19 جندي وضابط.

تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من القضاء على قائد الكتيبة 53 بجيش الاحتلال الإسرائيلي العقيد سلمان حبكة، وذلك خلال الاشتباكات العنيفة التي تجري في غزة خلال الساعات الماضية.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة القائد العسكري الإسرائيلي الذي نجا من عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة في الـ 7 أكتوبر الماضي إلا أنه لقى حتفه خلال معارك هي الأعنف مع فصائل المقاومة في غزة.

فيما نشر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينت مقطع مصور لقائد الكتيبة 53 في جيش الاحتلال بعد الإعلان عن مقتله في غزة على يد المقاومة الفلسطينية.



وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك 242 محتجزا فى غزة ، مؤكدا مواصلة الجهود من أجل إعادتهم.