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جيش الاحتلال يعترف بمقتل قائد الكتيبة 53 وإصابة 3 آخرين فى معارك غزة

الخميس، 02 نوفمبر 2023 12:54 م
جيش الاحتلال يعترف بمقتل قائد الكتيبة 53 وإصابة 3 آخرين فى معارك غزة جيش الاحتلال الاسرائيلى
كتب أحمد جمعة

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اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلى بمقتل ضابط برتبة مقدم ويشغل منصب قائد الكتيبة 53 وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة فى المعارك بقطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود القتلى فى غزة منذ الثلاثاء الماضى إلى 18 قتيلا.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك 242 محتجزا فى غزة ، مؤكدا مواصلة الجهود من أجل إعادتهم.

وكشف متحدث باسم جيش الاحتلال خلال مؤتمر صحفي، بثته قناة القاهرة الإخبارية، عن ارتفاع عدد القتلى العسكريين إلى 332 منذ 7 أكتوبر، مؤكدا أن تل أبيب تعمل على تدمير القدرات القتالية لدى حركة حماس، ومتعهدا بمواصلة العدوان على غزة وفق الخطط الموضوعة.

 

 

 







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