ممثل يونيسف لـ"اليوم السابع": نرحب بقرار مصر بعبور مصابى غزة لعلاجهم

كتبت : هند المغربي

قال جيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة" يونيسف " في تصريحات خاصة لليوم السابع " ترحب يونيسف بقرار تسهيل عبور الحالات الطبية العاجلة من غزة عبر معبر رفح، مما يسمح لهم بالوصول بأمان إلى الخدمات الصحية الضرورية والعاجلة فى مصر".

ولفت ممثل يونيسف فى مصر إلى أنه تقوم المنظمة الأممية، بالتعاون مع شركائها، بدعم وزارة الصحة والسكان فى مصر بالمعدات واللوازم الطبية موضحا أن ذلك يشمل حتى الآن 215 جهاز أكسجين، حقن ومضخات، و7500 صندوق من الغرز الجراحية.

وأكد ممثل يونيسف أن الأولوية للمنظمة هى للإمدادات الطبية لدعم الاستجابة الإنسانية العاجلة والمنقذة للحياة لحوالى 12 ألف حالة من المصابين والجرحى.

وأضاف ممثل يونيسف أنه فى شمال سيناء، تدعم يونيسف الجهود التى تقودها وزارة التضامن الاجتماعي للإشراف على وحدات إدارة الحالات التى تقدم الخدمات للأطفال المعرضين للخطر أو أولئك الذين تعرضوا للعنف والإساءة.

وقال ممثل يونيسف نحن نحافظ على التنسيق الوثيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان إخطارهم فورًا بشأن الأطفال المحالين من الهلال الأحمر المصري، خاصة إذا كان هؤلاء الأطفال غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن والديهم أو أولياء أمورهم. علاوة على ذلك، نقدم دعمًا إضافيًا لوزارة التضامن الاجتماعي في شمال سيناء، مما يعزز التزامنا بحماية الأطفال الأكثر احتياجاً وضمان حصولهم على الرعاية والدعم الأساسيين الذين يحتاجون إليه.