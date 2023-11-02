لو بتعانى من حساسية الغبار.. كيف تتخلص منها فى خطوات بسيطة



الحفاظ على منزل نظيف

إحدى أهم الخطوات في التعامل مع حساسية الغبار هي الحفاظ على منزلك نظيفًا قدر الإمكان، حيث يعمل التنظيف المنتظم وإزالة الغبار على تقليل بشكل كبير من مستويات الحساسية في مساحة المعيشة الخاصة بك، فيما يلي بعض نصائح التنظيف التي يجب اتباعها:

-اغسل الفراش وأغطية الوسائد والستائر بالماء الساخن بانتظام لقتل عث الغبار.

-تنظيف الأسطح والغبار، بما في ذلك أرفف الكتب والطاولات ومراوح السقف، بشكل منتظم.

-فكر في استخدام أغطية مضادة للحساسية على الوسائد والمراتب لمنع دخول عث الغبار.

تناول الحمضيات

تناول الحمضيات هو علاج منزلي آخر لأعراض حساسية الغبار، تحتوي ثمار الحمضيات بما في ذلك البرتقال والأناناس والعنب والليمون على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في علاج التهاب الشعب الهوائية والربو، حتى الخضراوات البرتقالية، مثل القرع، تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد في وظائف الرئة وبالتالي تخفيف السعال، كما أنه يحتوي على فيتامين C المعروف بقدرته على مقاومة الحساسية والالتهابات والالتهابات.

استخدم مفروشات صديقة للحساسية

اختر الوسائد والمراتب والفراش المضادة للحساسية، حيث يتم تصميم هذه المنتجات لمقاومة عث الغبار والمواد المسببة للحساسية الأخرى، مما يجعل نومك أكثر راحة وخاليًا من الحساسية.