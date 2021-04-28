تعرف على 4 علاجات منزلية للوقاية من حساسية الغبار

كتب - محمود جلال

حساسية الغبار يمكن تجربة بعض العلاجات المنزلية السهلة والفعالة التي يمكن أن تساعد في التعامل مع مسبباتها والتخلص من الأعراض، ومن علامات حساسية الغبار الحكة والعطس وسيلان الأنف والسعال وصعوبة التنفس.

وإليك بعض العلاجات المنزلية والنصائح للوقاية من حساسية الغبار، بحسب موقع "only my health".

علاجات منزلية فعالة لعلاج حساسية الغبار..

العسل :

من أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من حساسية الغبار.

الحمضيات: علاج منزلي آخر لعلاج أعراض حساسية الغبار هو تناول ثمار الحمضيات، مثل البرتقال والأناناس والعنب والليمون، فهى لها لها خصائص لعلاج العديد من مشاكل الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية والربو، حتى الخضراوات البرتقالية مثل القرع مليئة بمضادات الأكسدة التي تساعد في وظائف الرئة وتساعد في علاج السعال.

شاي النعناع : يمكنك صنع شاي النعناع الساخن في المنزل وشربه فالنعناع هو عنصر شائع يستخدم في معجون الأسنان، والبلسم، والمشروبات، واللبان، وما إلى ذلك له خصائص مضادة للالتهابات ومزيل للاحتقان. زيت الكافور العطري: له خصائص مضادة للميكروبات ويمكنه محاربة الحساسية، افرك المزيج على الصدر والحلق برفق.

زيت الكافور العطري

نصائح وقائية لحساسية الغبار..

حافظ على منزلك ومكان عملك خاليين من الغبار ونظافة البيئة بأكملها.

قم بمكافحة الآفات بانتظام في منزلك للتخلص من الحشرات.

حافظ على منزلك خاليًا من الرطوبة.

لا تدع حيواناتك الأليفة تدخل غرفة النوم إن أمكن.

استخدم الوسائد وأغطية السرير المقاومة للعث.

قم بإزالة أي ورق حائط من الجدران في منزلك.

تجنب تعريض نفسك للبيئة المليئة بالغبار.