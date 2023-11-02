اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 نوفمبر 2023 03:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع المياه عن بعض مناطق نبروه فى الدقهلية 9 ساعات السبت القادم

الخميس، 02 نوفمبر 2023 03:31 م
قطع المياه عن بعض مناطق نبروه فى الدقهلية 9 ساعات السبت القادم انقطاع المياه - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن انقطاع المياه يوم السبت الموافق 4/11/2023 لمدة 9 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساءًا عن كلًا من: قرية بهوت، العاصية، حماد، كبريت، منشية البدراوي، عزبة الصدر، السكن، الرغام، وأبو أحمد بمنطقة نبروه.
 
وذلك لقيام الشركة بأعمال صيانة على خط مياه قطر 10 بوصة المغذي لقرية العاصية التابعة لمركز نبروه.
 
وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع
 
 
 
 

 







الدقهلية

مياه الدقهلية

مركز نبروة

قطع المياه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة