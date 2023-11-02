قطع المياه عن بعض مناطق نبروه فى الدقهلية 9 ساعات السبت القادم

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن انقطاع المياه يوم السبت الموافق 4/11/2023 لمدة 9 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساءًا عن كلًا من: قرية بهوت، العاصية، حماد، كبريت، منشية البدراوي، عزبة الصدر، السكن، الرغام، وأبو أحمد بمنطقة نبروه.
وذلك لقيام الشركة بأعمال صيانة على خط مياه قطر 10 بوصة المغذي لقرية العاصية التابعة لمركز نبروه.
وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع
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