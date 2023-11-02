قطع المياه عن بعض مناطق نبروه فى الدقهلية 9 ساعات السبت القادم

وذلك لقيام الشركة بأعمال صيانة على خط مياه قطر 10 بوصة المغذي لقرية العاصية التابعة لمركز نبروه.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع