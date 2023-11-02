حملات بيطرية مكثفة على أسواق الماشية حول الأقصر لحماية الثروة الحيوانية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تجري مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور فتحى سلمى، أعمال مكثفة فى تنظيم حملات للرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة، لتنفيذ أعمال التقصي النشط من داخل الأسواق والأماكن المحيطة بها، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وفى هذا الصدد نظمت المديرية الحملات على الأسواق بشكل منتظم لحماية الثروة الحيوانية، حيث شكلت عدة لجان طبية بيطرية ففى يوم السبت بسوق إسنا للماشية، فقد تشكلت اللجنة الطبية البيطرية من إدارة إسنا البيطرية تحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، ورئاسة الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية، والدكتور محمد السيد رئيس وحدة الحلة البيطرية بإسنا، والدكتور دندراوى منصور رئيس وحدة إسنا البيطرية، حيث تم المرور على سوق إسنا للماشية وتم عمل تقصي وبائي نشط من داخل السوق والأماكن المحيطة به، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وكذلك قيام الأطباء بتوعية مربى وتجار الماشية بضرورة وأهمية التحصينات الوقائية الدورية ضد الأمراض الوبائية، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية وتوعيتهم بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وما تسببه هذه الأمراض من خسائر إقتصادية فادحة في الثروة الحيوانية.

أما فى يوم الثلاثاء بسوق الأقصر للماشية، فقد تشكلت اللجنة الطبية البيطرية من إدارة الأقصر البيطرية برئاسة الدكتور مايكل رفعت، وعضوية الدكتور شادى زكريا بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق الأقصر للماشية، وتم عمل تقصي وبائي نشط من داخل السوق والأماكن المحيطة به، وفى يوم الخميس بسوق أرمنت للماشية، فقد تشكلت اللجنة الطبية البيطرية برئاسة الدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، حيث تم المرور على سوق أرمنت للماشية وعمل تقصي وبائي نشط من داخل السوق والأماكن المحيطة به، فضلاً عن توعية مربي وتجار الماشية بأهمية وضرورة التحصينات الوقائية الدورية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتعريفهم بالمرض وتوعيتهم بطرق الوقاية منه.

ويؤكد الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بالأقصر، إنه من المقرر أن تستمر المديرية والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، فى تكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى بكافة أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وكذلك صحة وسلامة المواطنين.