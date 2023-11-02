تحصين 15582 رأس أغنام وماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن الانتهاء من تحصين 15582 رأس أغنام وماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة الأقصر ، لـ"اليوم السابع"، أنه استمرارا لتنفيذ أعمال الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، فقد بلغ إجمالى أعداد الحيوانات المحصنة من أغنام وماعز 15582 حيوان، والتى شملت تحصين 12450 رأس أغنام، و3132 رأس ماعز، حيث تمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى، أنه بجانب عمليات التحصين للماعز والأغنام، تمت مرافقة أطباء الإرشاد البيطرى للجان التحصين لتوعية مربى وتجار الأغنام والماعز بأهمية وضرورة تحصين الأغنام والماعز الخاصة بهم، وذلك ضد هذا المرض الوبائى والتوعية بخطورة هذا المرض وما يسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وكذلك توعيتهم بطرق الوقاية من المرض والتى فى مقدمتها تحصين الحيوانات ضد المرض.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطرى بالأقصر بقيادة وكيل وزارة الطب البيطرى بالأقصر الدكتور فتحى سلمى، فى تنفيذ أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة للأغنام والماعز لعام 2023، ولذلك تناشد وتوصى مديرية الطب البيطرى بالأقصر مربى وتجار الماشية بأهمية تحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة حفاظا على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها.