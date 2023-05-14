أطعمة يجب تناولها إذا كنت تعانى من الصدفية

كتبت نهير عبد النبى

الصدفية واحدة من الأمراض التي يعانى منها الكثيرون وهنا ينصح بالمتابعة المنتظمة مع الطبيب فضلاً عن ذلك هناك بعض الأطعمة المهمة لمريض الصدفية والأخرى ممنوع منها.

وحسب ما ذكره موقع helthy فإن اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة يمكن أن يعزز صحتك العامة وقد يخفف الأعراض لدى بعض الأشخاص.

ومن أبرز الأكلات المهمة لمريض الصدفية

- الخضر الورقية الداكنة

هذه مليئة بمضادات الأكسدة، التي تحمي خلاياك من الالتهابات و قد يساعد ذلك في علاج أعراض الصدفية لديك بالإضافة إلى ذلك، فإن الخضر الورقية منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، لذا فهي صديقة للنظام الغذائي. حاول أن تقذف الجرجير في السلطة أو الكرنب أو الكرنب الأخضر في الحساء، والسلق أو السبانخ في عجة البيض.

- الأسماك الدهنية

يمكن أن تساعد دهون أوميغا 3 في علاج الالتهابات وتعزز جهاز المناعة لديك ، لذلك من الجيد وضع السمك في القائمة مرتين على الأقل في الأسبوع وفقًا لإحدى الدراسات، فإن الأشخاص الذين تناولوا الأسماك الدهنية أسبوعيًا شهدوا تحسنًا في أعراض الصدفية لديهم وهذه الدهون الصحية قد تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب أيضًا، مثل السلمون والتونة والماكريل والسردين والرنجة وسمك السلمون.

- الحبوب الكاملة

يمكن أن تخفف الحبوب الكاملة الغنية بالألياف الالتهاب يمكنهم أيضًا مساعدتك على إنقاص الوزن ، وتظهر الأبحاث أن التخلص من الوزن الزائد يمكن أن يساعد في علاج أعراض الصدفية ، لذلك اختر الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والحبوب والمعكرونة والأرز البني.

- زيت الزيتون

ليست كل زيوت الطهي متساوية يحتوي زيت الزيتون على دهون أوميغا 3 المضادة للالتهابات، حيث إنه أيضًا عنصر أساسي في حمية البحر الأبيض المتوسط، و تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يأكلون بهذه الطريقة بالتركيز على الفواكه والخضروات والأسماك والفاصوليا والحبوب الكاملة، إلى جانب زيت الزيتون - يعانون من الصدفية بشكل أقل حدة.

- المزيد من الفاكهة

تحتوي الفاكهة على مضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات الأخرى التي تحارب الالتهابات للحصول على أكبر دفعة ، تناول مجموعة متنوعة من الألوان لكل منها مزيجها الخاص من العناصر الغذائية. يحتوي التوت والكرز والتفاح على مضادات أكسدة تسمى بوليفينول، بينما يحتوي البرتقال والبطيخ على نسبة عالية من فيتامين سي ويحتوي الأناناس على إنزيم مضاد للالتهابات يسمى البروميلين.

- الفاصوليا

هذه مصادر جيدة للبروتين والألياف ومضادات الأكسدة يمكن أن تساعد في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة وتخفيف الالتهاب في جسمك، وتشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يساعد في علاج أعراض الصدفية حاول استبدالها باللحوم من حين لآخر.

- المكسرات

محملة بالعناصر الغذائية والدهون الصحية والألياف، ضع حفنة من المكسرات على السلطة أو تناولها كوجبة خفيفة

- البهارات والأعشاب

عندما تقوم بتذوق أطباقك بهذه الأطعمة ، فإنك تميل إلى رش القليل من الملح يمكن أن يساعد ذلك في حمايتك من ارتفاع ضغط الدم ويقلل من احتمالية إصابتك بنوبة قلبية أو سكتة دماغية تعتبر التوابل والأعشاب أيضًا من أهم مصادر مضادات الأكسدة المضادة للالتهابات.