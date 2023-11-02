صورة اليوم.. فرحة كبيرة للسائحين لدى وصولهم لمطار الأقصر الدولي في رحلة سياحية

الأقصر – أحمد مرعى

حصل اليوم السابع على صورة لفرحة كبيرة ارتسمت على وجوه عدد من السائحين القادمين من حول العالم للإستمتاع برحلة شتوية ساحرة فى مدينة الأقصر، والذين تجمعوا حول لافتة تحمل اسم الأقصر وهم يرفعون أيديهم فرحة بالوصول لأرض الحضارة المصرية القديمة.

وفى نفس السياق استقبل مطار الأقصر الدولى خلال الأيام الماضية أولى رحلات طيران فولينج الإسبانية والتى أقلت على متنها 186 سائح أسبانى، حيث يقول الخبير السياحى محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، إنه تم إستقبال وصول أول رحلة لطيران فولينج الإسبانية برشها بالمياه فرحةً بوصولها لأول مرة والتى أقلت على متنها 186 سائح إسباني.

ويضيف الخبير السياحى محمد عثمان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر أن تستمر تلك الرحلات الجوية المباشرة من مطار برشلونة الإسباني إلى مطار الأقصر الدولي طوال فصل الشتاء، حيث أن تلك الفترة هي ذروة الموسم السياحي بالأقصر بعدد رحلة واحدة أسبوعياً، موضحاً إنه أعلنت منذ شهور شركة الطيران الإسبانية "فيولينج" للطيران الاقتصادي "منخفض التكلفة"، تشغيل رحلاتها بين الأقصر وبرشلونة في أسبانيا اعتبارا من نهاية أكتوبر الجاري، بواقع رحلة واحدة أسبوعياً، كما إن الشركة تخطط لتشغيل خط طيران آخر بين مطاري برشلونة وشرم الشيخ خلال شهر ديسمبر المقبل، بهدف جذب السياحة الشاطئية أيضا إلى السوق المحلي.

وأوضح محمد عثمان، فى تصريحاته، إن شركة الطيران الإسبانية "فيولينج" تعمل حاليا على تشغيل 5 رحلات أسبوعيا بين مطاري القاهرة وبرشلونة، كما تشغل رحلاتها بين مطاري القاهرة وباريس أورلي في فرنسا، فى إطار مخطط الشركة لجذب السائحين من غرب أوروبا، حيث إن خطوط فيولينج هي شركة طيران إسبانية منخفضة التكلفة، أنشئت عام 2004، ومقرها في فيلاديكانز في مدينة برشلونة بأسبانيا، وتعمل في مطار برشلونة الدولي، ومطار باريس أورلي، ومطار ليوناردو دا فينشي، وبحلول عام 2021 أصبحت الشركة تخدم 122 وجهة في أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، ونقلت أكثر من 34 مليون مسافر خلال عام 2019 قبل جائحة كورونا.