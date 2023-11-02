انتبه.. 6 أخطاء ترتكبها في تربية طفلك تحوله إلى "معقد"

كتبت مروة محمود الياس

الطفل الصغير عجينة سهلة التشكيل في عمر التربية والتقويم، إهمال تقويمه بالإفراط في الدلال أو القسوة، يخل بميزان التربية، وتنتج لنا طفلا معقدا أو يعانى من اضطرابات نفسية يعانى منها، هو والآخرون طوال حياته.

الدكتورة أمنية رأفت، أستاذ الطب النفسى أطفال بطب القاهرة، أكدت على أن الطفل الصغير يمكن أن يكتسب الكثير من الصفات والعادات غير الجيدة نتيجة التربية غير القويمة، فالتربية الايجابية الجيدة تنتج لنا طفلا جيدا وعضوا فاعلا في المجتمع، وهناك بعض الأخطاء التي يقع فيها الآباء والأمهات دون أن يدروا أنهم يؤذون شخصية الطفل.

ومن أبرز هذه الأخطاء التي تنتج لنا طفلا "معقدا":

