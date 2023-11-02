المجلس الصحى المصرى يمنح شهادة مزاولة المهنة للأطباء كل 5 سنوات

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة إيناس عبد الحليم أستاذ علاج الأورام بطب المنصورة، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنه تم عقد جلسة خاصة خلال مؤتمر قسم علاج الأورام بطب عين شمس عن البورد المصرى وعامى الامتياز، موضحة، أنه أصبح تدريب اطباء الامتياز لمدة عامين بدلا من عام لخريجى طب بشرى بدلا من سنة واحدة للامتياز، وبالتالى قلننا عدد سنوات كليات الطب لــ 5 سنوات بدلا من 6 سنوات.

وأضافت، سيتم تطبيق هذا النظام بدءا من أول دفعة من المخرجين فى مارس المقبل، مضيفة، إن السنة الاولى للامتياز ستكون فى الجامعات لأنه سيتم التدريب على التخصصات الكبيرة مثل الباطنة والجراحة والأطفال والنساء والتوليد، بحيث ان كل تخصص يقضى فيه فترة 3 شهور، وسيتم اختيار تخصصين من التخصصات الدقيقة مثل الرمد، موضحة، سيكون هناك اختبار بعد قضاء عامى الامتياز، وسيكرر هذا الاختبار كل 5 سنوات لقياس مدى كفاءة الطبيب لتجديد ترخيص مزاولة المهنة.

وأوضحت، أن المجلس الصحى المصرى سيوحد الشهادات التى يحصل عليها الطبيب بعد البكالوريوس، مضيفة، لم يعد هناك زمالة أو ماجستير سيكون عبارة عن شهادة تسمى شهادة البورد المصرى، وسيطبق على كليات الطب جميعها مثل طب الأسنان والطب البشرى والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض، وكل الشهادات تم توحيدها فى شهادة واحدة .

وأكدت، أنه سيتم ادخال جميع الجامعات الاخرى ضمن البورد المصرى، مثل جامعات الأزهر، وجميع الجامعات الأخرى، والكل سيحصل على شهادة البورد المصرى وسيتم تشكيل لجان من المجلس الصحى المصرى والذى سيمنح شهادة البورد المصرى وهو الذى سيدير منظومة النظام الصحى فى مصر ويعترف بها فى العالم .

وأوضحت الدكتورة إيناس عبد الحليم، أن هناك سباق بين العلاج الموجة والعلاج المناعى، مؤكدة إن العلاج المناعى ياتى بنتائج كبيرة واستجابة عالية والدولة توفر العلاج المناعى من خلال نفقة الدولة والتامين الصحى وطالبنا فى مجلس النواب بتوحيد بروتوكولات العلاج لكافة المرضى فى جميع الأماكن وتم تشكيل اللجنة القومية برئاسة الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق وهى التى سيوحد بروتوكولات علاج مرضى الأورام فى مصر كلها.

وأشارت، الى إن المبادرات الرئاسية تعمل على الكشف المبكر عن سرطان القولون والبروستاتا وسرطان الرئة، ويتم التجهيز للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم حاليا.