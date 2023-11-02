اليوم السابع
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الخميس، 02 نوفمبر 2023 04:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير صراع الشرق الأوسط على الإمدادات

الخميس، 02 نوفمبر 2023 04:32 م
ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير صراع الشرق الأوسط على الإمدادات النفط - صورة أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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ارتفعت أسعار النفط  في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، إذ يبقي الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين في حالة من القلق بشأن ما إذا كان يمكن أن يؤثر على إمدادات النفط بالمنطقة.
 
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتًا إلى 85.01 دولارًا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتًا إلى 80.90 دولارًا للبرميل.
 
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية،ذكرت وسائل إعلام رسمية  أن إيران حثت الدول على وقف صادرات النفط والمواد الغذائية إلى إسرائيل، وطالبت بوقف القصف الذي تشنه على قطاع غزة.
 
ووفقا لبيانات أمريكية؛ فقد أنتجت إيران (العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك") نحو 2.5 مليون برميل يوميا من الخام في عام 2022.
 
 






النفط

نفط

النفط الخام




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