أسعار النفط تسجل 85.43 دولار لخام برنت و81.25 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس،85.43 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.25 دولار للبرميل، حيث واصلت الأسعار اليوم سلسة من الخسائر استمرت لثلاث أيام.

وتتسابق دول العالم للوصول إلى الحياد الكربونى بحلول عام 2050، من خلال الاعتماد على الهيدروجين الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة كافة، وحطمت الطاقة الشمسية الأرقام القياسية فى ظل استمرار أزمة الغاز فى أوروبا.

وتلجأ أوروبا إلى الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية، فى محاولة للتصدى لأزمة الغاز التى تعانى منها بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ووضعت القارة العجوز خطة التى فى بدايتها حققت نجاحا كبيرا مع تحطم الطاقة الشمسية الأرقام القياسية.

وتقوم القارة العجوز بتركيب 58 جيجاوات من الطاقة الشمسية في عام 2023، أي بزيادة 30%عن العام الماضى، وأخذت تركيبات الطاقة الشمسية على الأسطح زمام المبادرة، حيث تمثل 70% من جميع تركيبات الطاقة الشمسية الجديدة في أوروبا، وعلى العكس من ذلك، يعمل قطاع طاقة الرياح على إبطاء تقدمه.

وقد حددت أوروبا بعضاً من أكثر أهداف إزالة الكربون طموحاً في العالم، مثل خطة RePowerEU التي وضعتها المفوضية الأوروبية، وتتجاوز مستويات تركيب الطاقة الشمسية في أوروبا التوقعات، حيث تعادل الكمية المثبتة في أكتوبر 2023 بالفعل إجمالي التركيبات في العام الماضي بأكمله، وفقًا لتوقعات شركة Rystad Energy، ستنمو القدرة الشمسية الجديدة بنسبة 30% هذا العام مقارنة بعام 2022، لتتجاوز 58 جيجاوات من الألواح الجديدة ذات التيار المباشر (GWDC) بحلول نهاية العام.

وفى هذا العام، احتلت تركيبات الطاقة الشمسية على الأسطح زمام المبادرة، حيث تمثل 70% من جميع تركيبات الطاقة الشمسية الجديدة في أوروبا، وهذا يؤكد التزام القارة بالطاقة النظيفة والقدرة على التكيف مع تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتى يمكن نشرها بسرعة مع وجود عقبات تنظيمية قليلة نسبيا، مقارنة بالمشاريع الأرضية واسعة النطاق.