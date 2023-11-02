إزالة بناء مخالف بشارع مسجد الألف عامود بحى الجمرك فى الإسكندرية

وكلفت المهندسة نهي خليفة رئيس الحى، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفى هذا الصدد، وجهت المهندسة نهي خليفة رئيس الحى، وحدة التدخل السريع بالحى ومهندسى وممثلى الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية بالحى، بشن حملة لإزالة أعمال بناء مخالف، والتحفظ على مواد البناء، بمخزن شارع كرم بشارع مسجد الألف عامود بمنطقة اللبان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.