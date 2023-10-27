اليوم السابع
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الجمعة، 27 أكتوبر 2023 10:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تساقط أجزاء خرسانية من عقار بجمرك الإسكندرية دون اصابات

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 07:09 م
تساقط أجزاء خرسانية من عقار بجمرك الإسكندرية دون اصابات تساقط أجزاء خرسانية من عقار
الإسكندرية جاكلين منير

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تلقى حى الجمرك بالإسكندرية، بلاغ بسقوط أجزاء من عقار خالٍ من السكان دون إصابات  بحي الجمرك، وفور ورود بلاغاً بسقوط أجزاء من العقار 4 ابن جبير، توجهت كلا من إدارة المشروعات ووحدة التدخل السريع بالحي إلى المكان المذكور، وتبين بالمعاينة سقوط أجزاء من الداخل وواجهة العقار دون إصابات، والعقار مكون من أرضي وثلاثة أدوار علوية وجزء من الدور الرابع وخال من السكان .
 وبالرجوع لقسم المنشأت تبين أن العقار صادر له قرار هدم ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة  .
 
وشددت المهندسة نهى خليفة على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون. 
 
وكان الحى قد تلقى بلاغ بتساقط أجزاء خرسانية من عقار بشارع حجازى دون اصابات، حيث توجهت وحدة الازالة الفورية الى العقار، بناءا على البلاغ الوارد من ادارة الازمات والكوارث.
 
 
 
 
 

 







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حى الجمرك

احياء الاسكندرية




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