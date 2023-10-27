تساقط أجزاء خرسانية من عقار بجمرك الإسكندرية دون اصابات

وبالرجوع لقسم المنشأت تبين أن العقار صادر له قرار هدم ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

وشددت المهندسة نهى خليفة على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون.

وكان الحى قد تلقى بلاغ بتساقط أجزاء خرسانية من عقار بشارع حجازى دون اصابات، حيث توجهت وحدة الازالة الفورية الى العقار، بناءا على البلاغ الوارد من ادارة الازمات والكوارث.