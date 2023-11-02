أضرار لا تتوقعها.. هذا ما يفعله "الفاست فوود" فى جسمك خلال 30 يوما

كتبت مروة محمود الياس

الطعام السريع أو الفاست فوود أحد أسوأ الخيارات الغذائية التى يمكن أن يعتمد عليها الشخص فى نظامه الغذائى، لا شك أن ظروف الحياة والعمل وزخم اليوم، قد يعرضك لضرورة تناول وجبة سريعة، ولكن هذه الوجبات لها مخاطر عديدة لا يمكن حصرها، يوضحها تقريرنشر فى موقع clevelandclinic الطبى، الذى أوضح أنها من أكثر الأطعمة ضررا بالصحة.

وفقا للتقرير فإن الفاست فوود أو الوجبات السريعة هى بوابتك الأولى لرفع فرص إصابة جسمك بالمرض، بأمراض السكر والقلب ومشكلات الهضم والإخراج وكذلك كل ما يخص المناعة.

ووفقا للتقرير فإن الوجبات السريعة لها الكثير من المخاطر الصحية ويكفى شهرا واحدا كى ترى هذه المخاطر واضحة مثل:

ـ ارتفاع ضغط الدم أحد أهم الأعراض المرضية التى يسببها تناول وجبات الفاست فوود، فهى مليئة بالصوديوم وأغلب مكوناتها تعاد معالجتها وتصنيعها، أى أنها من اللحوم المصنعة والإضافات غير الصحية، لذا فهى تزيد من مستويات ضغط الدم بشدة.

ـ تزيد من فرص الإصابة بتصلب الشرايين والسكتات الدماغية لأنها ترفع الضغط.

ـ تعزز فرص الإصابة بنوبات القلب.

ـ تزيد من نسب الكوليسترول الضار دون شك لأنها غنية بالدهون المشبعة غير الصحية، فضلا عن سعراتها الحرارية العالية جدا التى تعزز من فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

ـ تؤدي إلى الإصابة بالانتفاخ الشديد والغازات لأنها تحتوى على كم هائل من الدهون المشبعة والزيوت الضارة.

ـ تضر الجهاز الهضمى بشدة لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات مما يعزز صعوبة الهضم نتيجة قلة الألياف الغذائية التى تعزز الهضم.

ـ تسبب الامساك الشديد أو اضطرابات الجهاز الهضمى والإخراج.

ـ تزيد فرص الإصابة بالاجهاد الشديد والكسل نتيجة السكريات والدهون الغنية بها.

ـ لا تشعرك ابدا بالشبع وتتسبب فى شعورك بالنهم الدائم، وهو ما يترتب على عدد السعرات الحرارية العالية التى تحتوى عليها.

ـ تزيد الوزن بشدة وفى مدة قصيرة بسبب مكوناتها الغنية بالدهون إضافة إلى سعراتها الحرارية العالية جدا.

ـ تؤدي الى ارتفاع نسبة السكر فى الدم بسبب سكرياتها العالية.

ـ استنزاف الطاقة وعدم قدرتك على بذل الجهد.

يضطرب المزاج بعد تناول هذه الوجبات السريعة، لأنها تفتقد الكثير من العناصر والفيتامينات التى تعزز المزاج وكذلك لا تحتوى على مضادات الأكسدة الهامة لنضارة وصحة الجسم