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وزارة التعليم تشدد على محاسبة المدارس المقصرة فى تسجيل غياب الطلاب

الأحد، 19 نوفمبر 2023 10:00 ص
وزارة التعليم تشدد على محاسبة المدارس المقصرة فى تسجيل غياب الطلاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب ـ محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار حرص الوزارة على ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الحالى،  وتنفيداً لما ورد بالكتب الدورية الصادرة من الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التشديد على انتظام الطلاب بالمدارس وضرورة التسجيل الإلكتروني لغياب الطلاب، وإلحاقة لخطاب  رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم المرسل بتاريخ 12 نوفمبر الجارى، يتم التنبيه على جميع المدارس التابعة للمديرية بضرورة الانتهاء من تسجيل الغياب الإلكتروني الأسبوعي لجميع الطلاب المقيدين، وذلك في التوقيتات المحددة أسبوعياً من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب.
 
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدارس المقصرة في تنفيد ذلك، مع قيام المديرية التعليمية بالمتابعة الدورية لتنفيذ ما ورد مع اعتبار الأمر هام وعاجل جداً وتحت رعايتكم الشخصية.
 
جدير بالذكر، أن قانون التعليم اشترط حضور الطالب 85% من أيام الدراسة الفعلية كطالب منتظم مع انذار الطلاب المتغيبين عن الدراسة وفى حالة عدم الاستجابة يتم فصلهم ومنحهم حق إعادة القيد بعد تقديم عذر قانونى.
 
 

 







وزارة التربية والتعليم

الغياب الإلكترونى

تسجيل غياب الطلاب

الغياب الأسبوعي للطلاب




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