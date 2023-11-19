نوة "المكنسة".. أمطار متوسطة بالإسكندرية وارتفاع الأمواج يصل 5 أمتار "صور"

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت محافظة الاسكندرية ، هطول أمطار متوسطة على مناطق متفرقة، حيث تتعرض محافظة الإسكندرية لحالة من التقلبات الجوية، ومن المتوقع أن تشهد مناطق من محافظة الاسكندرية، اليوم أمطارا متوسطة الشدة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبا، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من 45-55 كم/ س وارتفاع الموج على البحر المتوسط يتراوح من 2 - 3 متر .

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية ، من منخفض جوي عميق يؤثر علي البلاد خلال 48 ساعة القادمة، حيث يتمركز منخفض جوي علي شرق البحر المتوسط يؤثر علي شمال البلاد،و يجعل الطقس متقلب وممطر ويميل الي البرودة نسبيًا؛ كما تنشط الرياح لتزيد من الاحساس ببرودة الطقس كما تثير الرمال علي مناطق متفرقة وتتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الامطار تكون متفاوتة الشدة تصل الي غزيرة علي شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمت للداخل .

وتسود حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد تقل حدتها في الداخل وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح وارتفاع كبير في الأمواج بقيم تتراوح من 3 الي 5 أمتار.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة، الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية الأحد 19 نوفمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية المختلفة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.