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مراسلة القاهرة الإخبارية: اعتداءات الاحتلال تهدف لتهجير الفلسطينيين من الضفة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 09:44 ص
مراسلة القاهرة الإخبارية: اعتداءات الاحتلال تهدف لتهجير الفلسطينيين من الضفة قوات الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تهدف لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، وذلك وفق خبر عاجل للقناة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر الأحد مدينة جنين.

وأفاد شهود عيان لوكالة "وفا"، بأن قوات كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مدينة جنين، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات، وذكرت الوكالة أن مواجهات عنيفة دارت بين المواطنين والقوات الإسرائيلية في عدد من احياء المدينة.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أحياء واد عز الدين، والبيادر، والهدف، وحي الزهراء، وشارع حيفا، وشارع جنين - نابلس حيث نصبت حاجزا عسكريا، وقال مدونون ونشطاء فلسطينيون إن المقاومين استهدفوا جرافة عسكرية من نوع D9 بعبوة ناسفة في مدينة جنين.

 







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