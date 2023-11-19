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الأرصاد: انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 01:21 م
الأرصاد: انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة الطقس - أتربة
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والصحراء الغربية، تعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية، ومن المتوقع أن يعقبه تدفق للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة.
 
وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى والدلتا .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 17، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 18.
 

 







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