الأرصاد: انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 17، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 18.