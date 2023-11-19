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قطع المياه عن بياض العرب والحمرايا ببنى سويف مساء اليوم لمدة 8 ساعات

الأحد، 19 نوفمبر 2023 11:39 ص
قطع المياه عن بياض العرب والحمرايا ببنى سويف مساء اليوم لمدة 8 ساعات قطع المياه - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه " لمدة 8 ساعات" عن  قرية بياض العرب ومنطقة الحمرايا شرق النيل مركز بني سويف، اعتباراً من الساعة 9 مساء اليوم الأحد 19 نوفمبر وحتى الساعة 5 فجر غد الاثنين 20 نوفمبر، وذلك للقيام بأعمال صيانة لتغيير كابل كهرباء بمحطة مياه تل ناروز شرق النيل.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال الصيانة اللازمة، لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 

 







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