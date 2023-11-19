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غدا أمطار متفاوتة الشدة تصل للسيول على سيناء والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 01:55 م
غدا أمطار متفاوتة الشدة تصل للسيول على سيناء والعظمى بالقاهرة 24 درجة الطقس - أمطار
كتب ــ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، سقوط  أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تصل لحد السيول على  شمال ووسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح (2-3) درجات مئوية .
 
ومن المتوقع أن يشهد غدا طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .
 
ومتوقع أيضا أن يشهد غدا اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 4 أمتار .
 
ويشهد غدا أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة على "المنوفية والغربية والشرقية والدقهلية والإسماعيلية والسويس" ، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، تمتد خفيفة إلى متوسطة على مناطق من مطروح، وأمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية على دمياط وبورسعيد ورفح والعريش قد تصل للسيول على شمال ووسط سيناء .
 
وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الإثنين : القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 18.
 
 
 
 
 






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