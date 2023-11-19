المرور ينشر سيارات الإغاثة بالطرق تحسبا لسقوط الأمطار

كتب عبد الرحمن سيد

نشرت إدارت المرور ، سيارات إغاثة على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات، لرصد آى حالات زحام مرورى تحسبا لهطول الأمطار أعلى الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات، مع تخصيص أرقام للإغاثة المرورية، منها (01221110000) للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق السريعة، وكذلك رقم (136) للإدارة العامة لمرور القاهرة، للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحالة المرورية بعد توقعات الأرصاد بهطول أمطار وعدم استقرار الأحوال الجوية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والصحراء الغربية، تعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية، ومن المتوقع أن يعقبه تدفق للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى والدلتا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 17، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 18.