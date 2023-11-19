طقس ربيعي وشمس ساطعة وسماء صافية بالبحر الأحمر اليوم

تشهد مدن محافظة البحر الأحمر، طقس ربيعي مميز، وشمس ساطعه، وسماء صافيه على جميع انحاء مدن المحافظة، كذلك تشهد المحافظة حالة هدوء فى الحركة البحرية، مما ادى الى رواج سياحى بحرى، وابحار المئات من اللنشات السياحية نحو الجزر البحرية صباحًا.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح (2-3) درجات مئوية .

ويشهد اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على العلمين - الضبعة - الأسكندرية - شمال محافظة البحيرة - كفر الشيخ ( واعتبارا من توقيت 2 ظهرا تمتد إلى ( شمال محافظة الدقهلية - دمياط - بورسعيد).

ويشهد اليوم أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على السلوم وأجزاء من "مطروح - جنوب محافظتي البحيرة والدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية" تمتد مساء إلى القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسماعيلية - السويس"، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على ( الفيوم - بني سويف - جنوب سيناء - منطقة خليج السويس"، وأمطار متفاونة الشدة تصل لحد السيول شمال ووسط سيناء".

ويشهد اليوم نشاط رياح مثيرة للأرمال والأتربة على الصحراء الغربية و شمال الصعيد وسيناء و شمال محافظة البحر الأحمر، واضطراب ملاحة بحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (60 - 70 كم / ساعة ( وارتفاع الموج من 3 - 5 أمتار).