سقوط أمطار وانخفاض فى درجات الحرارة وتكاثر السحب بجميع مراكز الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

شهدت محافظة الدقهلية، صباح اليوم الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية, وشهدت جميع المراكز بالمحافظة سقوط أمطار متوسطة وغزيرة في مناطق متفرقة مصحوبة بانخفاض فى دراجات الحرارة، وارتفاع فى سرعة الرياح، مع الاحساس ببرودة في الطقس وتكاثر السحب والغيوم في سماء المحافظة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية بأن تتوقع أن يشهد اليوم الأحد، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح (2-3) درجة مئوية.

ومن المتوقع أن يشهد عدد من المحافظات أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على العلمين - الضبعة - الإسكندرية - شمال محافظة البحيرة - كفر الشيخ واعتبارا من توقيت 2 ظهرا تمتد إلى شمال محافظة الدقهلية - دمياط - بورسعيد .

ويشهد أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على السلوم وأجزاء من مطروح - جنوب محافظتى البحيرة والدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) تمتد مساء إلى القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسماعيلية - السويس)، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على ( الفيوم - بنى سويف - جنوب سيناء - منطقة خليج السويس)، وأمطار متفاوتة الشدة تصل لحد السيول شمال ووسط سيناء).

يذكر أن رفعت محافظة الدقهلية درجة الاستعداد القصوى لمجابهة تقلبات الجو والطقس السيئة والدفع بعدد من السيارات والمعدات لكسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والتعامل الفوري مع سقوط الأمطار وتواصل مستمر مع غرف العمليات الرئيسية داخل ديوان مبنى المحافظة مع الغرف الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن في نطاق المحافظة.