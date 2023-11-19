رئيس جامعة جنوب الوادى: نقل خبرات إسبانية فى تقنيات الذكاء الاصطناعى

قنا صابر سعيد

أجرى الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، زيارة إلى دولة إسبانيا، زار خلالها إحدى الشركات الإسبانية، بهدف الاطلاع على أحدث التقنيات فى مجال الرصد المرئى من أجل تنفيذ المرحلة التالية لتأمين الحدود الخارجية للجامعة، فضلا عن الاستفادة من الحلول التكنولوجية الناتجة عن عملية الرصد المرئى، وذلك فى إطار خطة التحول الرقمى الشامل التى تنفذها جامعة جنوب الوادى وما تتضمنه من الحصول على معلومات آنية عن جميع مفردات العملية التعليمية والبحثية والبنية التحتية.

جاء ذلك بمشاركة المهندس على فكرى، مدير مركز المعلومات بجامعة جنوب الوادى، وفريق من الجهة المصرية الشريكة ممثلة بالمهندس أحمد عصمت والمهندس تامر مهند، والتى تولت نظام التأمين المرئى للجامعة منذ ما يزيد عن 7 سنوات ومستمرة فى عملية تطوير النظام حتى تاريخه.

استمع عكاوى والوفد المرافق، إلى عرض تقديمى تضمن سابقة أعمال الشركة فى بناء منظومة التأمين المرئى لعدد من المؤسسات فى مصر وقصص النجاح التى حققتها فى هذا الصدد، وعقب ذلك قام فريق جامعة جنوب الوادى بجولة تفقدية لأنحاء الشركة والتعرف على منتجاتها وتطبيقاتها فى مجال التأمين المرئى.

ودارت عدة نقاشات، حول الخطة القادمة لتأمين بقية الأجزاء غير المغطاة بالجامعة بقنا وفرعها بالبحر الأحمر، وكيفية التحول من فكرة المراقبة إلى الحصول على احصائيات وتقارير من أجهزة الرصد المرئى، لكى تساهم فى اتخاذ القرار خاصة تلك الكاميرات التى يمكن أن تقوم بعمليات العد، وغيرها من التقارير الكمية لمتابعة المدن الجامعية وحضور الطلاب.

وناقش عكاوى، مع الجانب الاسبانى إمكانية توسيع دائرة الرصد المرئى بالجامعة ليشمل تقنيات الذكاء الاصطناعى والاعتماد على الآلة والاستغناء عن العنصر البشرى فى حدود معينة تضمن سلامة الإجراءات المتخذة آليًا، منها على سبيل المثال لا الحصر، كاميرات التتبع الذاتى والتقاط الصور من زوايا واتجاهات مختلفة وتحليلها وتمثيلها آليا على هيئة رسومات بيانية لتساهم فى اتخاذ قرارات مبنية على أرقام، كما تم استعراض تقنية الكاميرات ذات الرصد الحرارى وتحليل الصور الناتجة عنها سواء فى الطيف المرئى أو الحرارى، فضلا عن مناقشة التقنيات المتعلقة بحوكمة عملية دخول الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس إلى الحرم الجامعى والحلول ذات الصلة وكيفية تطويعها لخدمة الأغراض الجامعية.

وقدم الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، درع الجامعة إلى العضو المنتدب للشركة الإسبانية تقديرا لتعاونهم مع الجانب المصرى الشريك فى مساندة جامعة جنوب الوادى فى مجال تثبيت نظم الرصد المرئى على مدى السنوات الماضية وتقديمهم الدعم الفنى والتدريب المستمر لمنسوبى الجامعة.