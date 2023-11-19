اليوم السابع
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انهيار عدد من الأهالي أمام العقار المنهار ببورسعيد ومازال البحث جار عن ضحايا

الأحد، 19 نوفمبر 2023 09:13 م
انهيار عدد من الأهالي أمام العقار المنهار ببورسعيد ومازال البحث جار عن ضحايا عقار بورسعيد المنهار
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب عدد من الأهالي في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، بحالة من الإنهيار، وذلك لتوقعاتهم بوجود ذويهم أسفل العقار المنهار في نطاق حي الشرق.
 
وسادت حالة من الحزن بين الأهالي الذين تجمعوا حول موقع العمل للأجهزة التنفيذية والأمنية التي تعمل على إخراج الضحايا وإخلاء تراكمات الحجازة المتهالكة اثر هذا الانهيار.
 
وعاينت النيابة العامة، موقع الحادث، واستمعت إلى شهود العيان حول تفاصيل الواقعة، واستمرت الأعمال للأجهزة التنفيذية والأمنية في محافظة بورسعيد، للبحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد.
 
ووصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى مكان الواقعة، ويجري رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اعمالهم بالبحث عن مصابين أو وفيات أسفل العقار. 
 
وإنهار عقار سكني، مساء اليوم الأحد ، في نطاق حي الشرق بالقرب من حديقة فريال التاريخية بمحافظة بورسعيد .
 
وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بعد ورود بلاغ الي مديرية أمن بورسعيد يفيد بإنهيار عقار سكني بالقرب من حديقة فريال في حي الشرق .
 
وانتقلت سيارات الإسعاف الي مكان الواقعة لتأمين المكان والتعامل الفوري في حالة وقوع أية إصابات.






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