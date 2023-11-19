اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 نوفمبر 2023 10:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يصل لمكان العقار المنهار.. وتكثيف البحث عن ضحايا "فيديو وصور"

الأحد، 19 نوفمبر 2023 08:02 م
محافظ بورسعيد يصل لمكان العقار المنهار.. وتكثيف البحث عن ضحايا "فيديو وصور" محافظ بورسعيد يصل لمكان العقار المنهار
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمرت الأعمال الأجهزة التنفيذية والأمنية في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار فى نطاق حى الشرق بمحافظة بورسعيد.

ووصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى مكان الواقعة، ويجرى رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اعمالهم بالبحث عن مصابين أو وفيات أسفل العقار

وإنهار عقار سكنى، مساء اليوم الأحد، فى نطاق حى الشرق بالقرب من حديقة فريال التاريخية بمحافظة بورسعيد.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بعد ورود بلاغ الى مديرية أمن بورسعيد يفيد بانهيار عقار سكنى بالقرب من حديقة فريال فى حى الشرق. وانتقلت سيارات الإسعاف الى مكان الواقعة لتأمين المكان والتعامل الفورى فى حالة وقوع أية إصابات.

 
 
محافظ بورسعيد يصل لمكان العقار المنهار (1)
محافظ بورسعيد يصل لمكان العقار المنهار (1)

محافظ بورسعيد يصل لمكان العقار المنهار (2)
محافظ بورسعيد يصل لمكان العقار المنهار (2)

محافظ بورسعيد يصل لمكان العقار المنهار (3)
محافظ بورسعيد يصل لمكان العقار المنهار (3)

محافظ بورسعيد يصل لمكان العقار المنهار (4)
محافظ بورسعيد يصل لمكان العقار المنهار (4)

محافظ بورسعيد يصل لمكان العقار المنهار (5)
محافظ بورسعيد يصل لمكان العقار المنهار (5)

محافظ بورسعيد يصل لمكان العقار المنهار (6)
محافظ بورسعيد يصل لمكان العقار المنهار (6)
 






بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

انهيار عقار

حي الشرق




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة