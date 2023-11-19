محافظ بورسعيد يصل لمكان العقار المنهار.. وتكثيف البحث عن ضحايا "فيديو وصور"

استمرت الأعمال الأجهزة التنفيذية والأمنية في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار فى نطاق حى الشرق بمحافظة بورسعيد.

ووصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى مكان الواقعة، ويجرى رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اعمالهم بالبحث عن مصابين أو وفيات أسفل العقار.

وإنهار عقار سكنى، مساء اليوم الأحد، فى نطاق حى الشرق بالقرب من حديقة فريال التاريخية بمحافظة بورسعيد.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بعد ورود بلاغ الى مديرية أمن بورسعيد يفيد بانهيار عقار سكنى بالقرب من حديقة فريال فى حى الشرق. وانتقلت سيارات الإسعاف الى مكان الواقعة لتأمين المكان والتعامل الفورى فى حالة وقوع أية إصابات.