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القاهرة الإخبارية: البنتاجون يتابع عن كثب السفينة المحتجزة لدى الحوثيين

الأحد، 19 نوفمبر 2023 05:45 م
القاهرة الإخبارية: البنتاجون يتابع عن كثب السفينة المحتجزة لدى الحوثيين البنتاجون
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن البنتاجون يتابع عن كثب السفينة المحتجزة لدى الحوثيين.

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" أفادت فى خبر عاجل نقلا إعلام إسرائيلي: السلطات الإسرائيلية تؤكد أن السفينة المحتجزة من قبل الحوثيين مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، وأن تل أبيب تحقق في استيلاء الحوثيين على سفينة شحن إسرائيلية.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، إننا سنستهدف السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني أو أي سفن تشغلها أو تملكها شركات إسرائيلية، متابعا: "نهيب بجميع دول العالم سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم السفن الإسرائيلية وتجنب الشحن على متنها".

 







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