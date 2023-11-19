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الاحتلال يقتحم مدينة جنين شمال الضفة الغربية ويغلق مداخلها الرئيسية

الأحد، 19 نوفمبر 2023 04:00 ص
الاحتلال يقتحم مدينة جنين شمال الضفة الغربية ويغلق مداخلها الرئيسية انتهاكات الإحتلال الاسرائيلى
أحمد علوى

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر الأحد مدينة جنين.

وأفاد شهود عيان لوكالة "وفا" بأن قوات كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مدينة جنين، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

وذكرت الوكالة أن مواجهات عنيفة دارت بين المواطنين والقوات الإسرائيلية في عدد من احياء المدينة.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أحياء واد عز الدين، والبيادر، والهدف، وحي الزهراء، وشارع حيفا، وشارع جنين - نابلس حيث نصبت حاجزا عسكريا.

وقال مدونون ونشطاء فلسطينيون إن المقاومين استهدفوا جرافة عسكرية من نوع D9 بعبوة ناسفة في مدينة جنين.

 
 

 







فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

انتهاكات الاحتلال

العدوان على غزة



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