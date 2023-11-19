اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 نوفمبر 2023 12:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

"الأونروا" تدعو لتوصيل كميات كافية من الوقود بدون شروط لقطاع غزة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 11:43 ص
"الأونروا" تدعو لتوصيل كميات كافية من الوقود بدون شروط لقطاع غزة المفوض العام لوكالة الأونروا "فيليب لازاريني"
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا المفوض العام لوكالة الأونروا "فيليب لازاريني"، السلطات الإسرائيلية للسماح بتوصيل كميات كافية ومنتظمة من الوقود بدون شروط لاستمرار جميع الأنشطة المنقذة للحياة في غزة .. مشددا على ضرورة عدم فرض شروط على الإغاثة الإنسانية أو استخدامها لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.


وقال لازاريني ، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، إنه بدون الكمية الكافية من الوقود، لن يتوفر للناس سوى ثلثي احتياجاتهم اليومية من مياه الشرب النظيفة.. مشددا على أن الوكالات الإنسانية يجب ألا تُجبر على اتخاذ قرارات صعبة للتفضيل بين الأنشطة المنقذة للحياة.


وأكد ضرورة توافر الوقود لتلبية احتياجات محطات تحلية المياة ومضخات الصرف الصحي، والمستشفيات، ومضخات المياه في الملاجئ، وشاحنات المساعدات، وسيارات الإسعاف، وشبكات الاتصال، كي تعمل بدون انقطاع ..مشددا على ضرورة عدم فرض قيود على الوقود اللازم لتلك الأنشطة.


بدوره، قال مدير شؤون الأونروا في قطاع غزة "توماس وايت" إن كميات محدودة من الوقود دخلت القطاع، مشيراً إلى أن موافقة السلطات الإسرائيلية على 50% فقط من المتطلبات اليومية من الوقود لعمليات الإغاثة المنقذة للحياة سيؤدي إلى فجوات في الاستجابة الإنسانية.







قطاع غزة

الأونروا

فيليب لازاريني

الاحتلال الإسرائيلي

دعم فلسطين

العدوان على قطاع غزة



الموضوعات المتعلقة

"الأونروا": الفلسطينيون يمرون بنكبة جديدة وعادوا إلى نقطة الصفر من جديد

الأحد، 19 نوفمبر 2023 11:04 ص

الخارجية الأردنية: ندين استهداف مدرسة تل الزعتر وأخرى تابعة للأونروا فى غزة

السبت، 18 نوفمبر 2023 05:03 م

مصر تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة التابعة للأونروا

السبت، 18 نوفمبر 2023 04:36 م

إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في غزة.. الاحتلال يقصف النازحين في مدرسة الفاخورة ويقتل أكثر من 200 شهيد.. الخارجية الفلسطينية: الهدف تفريغ شمال القطاع بأكمله.. و"الأونروا": نبلغ إسرائيل بأماكن مدارسنا ومراكزنا

السبت، 18 نوفمبر 2023 04:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة