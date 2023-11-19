إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 4 مواطنين في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، قبل بوابات تحصيل الرسوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، ووجود مصابين، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود 4 مصابين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.