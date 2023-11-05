اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى فى الشيخ زايد

الأحد، 05 نوفمبر 2023 02:21 م
إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى فى الشيخ زايد انقلاب سيارة-أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى، فى منطقة الشيخ زايد بالجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 
بمجرد تلقى البلاغ فى منطقة الشيخ زايد، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل، على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص أن سبب انقلاب السيارة، اختلال عجلة القيادة من يد قائدها، حيث انحرفت عن الطريق، وتعرضت للانقلاب، مما أدى لإصابة 4 اشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 






الشيخ زايد

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

زحام مرورى




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