إزاى تقوى عضلاتك من غير ما تاخد منشطات في اليوم العالمى للرجل

كتبت نهير عبد النبى

"منشطات وفيتامينات ومكملات غذائية"، هي أبرز الأدوية التي يستخدمها بعض الرجال الذين يريدون تقوية العضلات ولكن الإكثار من المنشطات قد يزيد من فرص الإصابة بالمشاكل الصحية الأخرى، وفى اليوم العالمى للرجل يقدم "اليوم السابع"نصائح لتقوية العضلات دون أدوية وفقًا لما ذكره موقع myheartوهى:

نصائح لتقوية العضلات بدون منشطات

- قم بتحسين كمية البروتين التي تتناولها ، تناول 20 جرامًا من البروتين خلال 20 دقيقة إلى ساعتين بعد التمرين، واستهدف ما بين 60 إلى 100 جرام يوميًا لتحقيق أقصى قدر من المكاسب.

- إذا كنت ترغب في اكتساب العضلات بسرعة، فركز على رفع الأشياء الثقيلة وسيتبع ذلك زيادة حجم العضلات، يؤدي رفع الأثقال أيضًا إلى كثافة جيدة وبناء عضلات صحية .

- خذ أيام راحة كافية، العديد من الإجراءات الروتينية في عالم كمال الأجسام تدعو إلى التدريب 6 أو 7 أيام في الأسبوع، إذا كنت تتدرب بشكل صحيح، فإن هذا يضع ضغطًا على الجسم، تحتاج العضلات إلى وقت للتعافي والنمو والإفراط في تدريبها لا يساعدها.

إذا تدربت 4-5 أيام في الأسبوع، فستحصل على جلسات ذات جودة أفضل بكثير وستكتسب المزيد من العضلات مقارنة بـ 6-7 أيام في الأسبوع.

- تأكد من تناول كمية كافية من السعرات الحرارية ، احذر من محاولة إنقاص الوزن واكتساب العضلات في نفس الوقت، فليس من الممكن الحصول على أي نمو فى العضلات إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا.

- احصل على قسط كافٍ من النوم، اعمل على نفسك بقدر ما تريد ولكن إذا لم تنم بعد ذلك فلن تكتسب العضلات ببساطة، انظر إلى جدول أي رياضي عالمي وستجد أن الراحة تهيمن عليه.

- تنويع تمارينك، كل عضلة يمكن أن تنمو بمعدل معين مع مرور الوقت، من خلال تغيير تمارينك بشكل منتظم، فإنك تضمن تدريب كل عضلة والحصول على فرصة للنمو.