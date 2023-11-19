أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الدواجن فى السوق المصرى وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 67 جنيها ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 75 و 77 جنيها بحسب المنطقة وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.

وأشارت شعبة الدواجن الدواجن إلي أن سعر البيض يسجل 130 جنيها لكرتونة البيض الأبيض وبلغ سعر البيض البلدى 137 جنيها وسعر البيض الأحمر 132 جنيها للكرتونة، كما يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض 30 جنيها والكتكوت الساسو 21 جنيها في حين يسجل سعر كيلو الفراخ من الأمهات البيضاء 64 جنيها في المزرعة اليوم ، وبلغ سعر الساسو95 جنيها