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أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023

الأحد، 19 نوفمبر 2023 08:00 ص
أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 الدواجن - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في أسعار الدواجن فى السوق المصرى وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 67 جنيها ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 75 و 77 جنيها بحسب المنطقة وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.
 
وأشارت شعبة الدواجن الدواجن إلي أن سعر البيض يسجل 130 جنيها لكرتونة البيض الأبيض وبلغ سعر البيض البلدى 137 جنيها وسعر البيض الأحمر 132 جنيها للكرتونة، كما يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.
 
وسجل سعر الكتكوت الأبيض 30 جنيها والكتكوت الساسو 21 جنيها في حين يسجل سعر كيلو الفراخ من الأمهات البيضاء 64 جنيها في المزرعة اليوم ، وبلغ سعر الساسو95 جنيها 
 
 






الدواجن

أسعار الدواجن

سعر الفراخ

أسعار الدواجن اليوم




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