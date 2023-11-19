أخطر مدرجات مطارات فى العالم.. آخرها هبوط طائرة فى القطب الجنوبى لأول مرة

كتب إيهاب محمد

إذا كنت تخاف من الطيران أو تخشى من لحظة هبوط الطائرة فهذه المشاهد قد تزيدك خوفًا ورعبًا لأن هناك العديد من مهابط الطائرات حول العالم تتمنى لو لم تراها في الحقيقة، ولعل أحدث مهبط طائرات مثيرًا للجدل والرهبة فى آن واحد، هو مهبط في القارة القطبية الجنوبية، الذى شهد لأول مرة فى التاريخ هبوط طائرة بوينج 787 في القارة القطبية الجنوبية، لتصبح أكبر طائرة ركاب في العالم تقوم بذلك.

هبطت الطائرة التابعة لشركة الطيران النرويجية Norse Atlantic في ظروف غير مألوفة تمامًا التى كانت وجهتها القارة القطبية الجنوبية، فيما كان المهبط عبارة عن "مدرج جليدي أزرق" يبلغ طوله 3000 متر وعرضه 60 متراً، ومنحوت بالثلج والجليد، وقال المعهد القطبي النرويجي (NPI) إن الهبوط لا يعزز الأبحاث النرويجية في القطب الجنوبي فحسب، بل يفتح أيضًا إمكانيات لوجستية جديدة، وفقا لموقع "CNN" بالعربية.



طائرة بوينج تهبط بمدرج جليدي

بدورها، قالت كاميلا بريكي، مديرة المعهد القطبي النرويجي NPI: "يُظهر هذا قدرتنا على إجراء عمليات طيران أكثر فعالية إلى القارة القطبية الجنوبية من خلال نقل طاقم علمي - لوجستي أكبر، والمزيد من البضائع"، وسلمت الرحلة 12 طنًا من المعدات، كما أوصلت 45 باحثًا إلى مطار ترول في كوين مود لاند قبل العودة إلى كيب تاون دون الحاجة إلى التزود بالوقود.

كما قال بيورن توري لارسن، الرئيس التنفيذي لشركة الطيرانNorse Atlantic ، في بيان: "إنه لشرف عظيم بالنيابة عن فريق Norse مجتمعًا، أنّنا حققنا معًا لحظة بالغة الأهمية لهبوط أول طائرة من طراز 787 دريملاينر"، وأضاف: "نحن فخورون بمساهمتنا في هذه المهمة الفريدة من نوعها، إنها بمثابة شهادة حقيقية على خبرة طيارينا وطاقمنا المدربين تدريبا عاليا، وذوي المهارات العالية، وطائراتنا الحديثة من طراز بوينج".



الطائرة تفرغ حمولتها

مطار "بارا" في أسكتلندا

لكن لم تكن هذه التجربة فى القطب الجنوبى الأكثر جنونًا ومغامرة، فيجب أن يشار هنا إلى أن مطار جزيرة بارا في أسكتلندا يعد المطار الوحيد في العالم الذي تهبط فيه الطائرات على الشاطئ وفق جدول زمني محدد لأنه يستخدم مدرجا قصيرا جدا على شاطئ جزيرة بارا، وتمر الرحلات من طريق البحر.

وسبب تحديد توقيتات محددة للهبوط بهذا المطار أنه يمكن أن يختفى الممر تحت الماء في المد العالى، لكنه في نفس الوقت يعد واحد من أجمل مهابط الطائرات في العالم، لأن الهبوط يكون على رمال الشاطئ.



مطار بارا

مطار تينزينج هيلاري في نيبال

كذلك يعتبر مطار تينزينج هيلاري في نيبال من أخطر المطارات في العالم، حيث يقع في منطقة الهيمالايا، ويعرف المطار أيضًا باسم "لوكلا" الذى يُعتبر البوابة إلى جبال إيفرست لأنه أقرب مطار من المخيم الأساسي، ووفقا لموقع "سى إن إن"، سبق ولقي أكثر من 50 شخصًا مصرعهم بسبب عمليات الإقلاع أو الهبوط على مدرج هذا المطار الخطير.