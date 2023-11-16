3 علاجات منزلية للوقاية من متحور كورونا الجديد.. أشهرها الغرغرة

كتبت فاطمة ياسر

الغرغرة بالماء والملح من العلاجات التقليدية القديمة، وثبت أنها من الحيل التى تساعد بشكل فعال فى مكافحة العدوى وحماية الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض.

ووجد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من المتحور الجديد لـ فيروس كورونا ويتبعون العلاجات المنزلية القديمة كحيلة الغرغة بالماء والملح ويقومون بغسيل الأنف تكون معدلات دخول المستشفى أقل لديهم مقارنة بأولئك الذين لم يستخدموا العلاج المنزلى، وذلك وفقا لموقع nypost.

وأشار التقرير إلى أن خبراء الصحة قدموا بعض نتائج فى الاجتماع العلمى السنوى للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة فى أنهايم بكاليفورنيا، حول أهمية العلاج المنزلى، ودوره فى تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مؤلف الدراسة جيمي إسبينوزا، أستاذ طب التوليد وأمراض النساء والعلوم الإنجابية في كلية ماكجفرن الطبية بجامعة تكساس للصحة أن الغرغرة بالمياء والملح وغسيل الأنف تدخلات متاحة لدى الكثيرون وتقلل من دخول المستشفى بين المرضى الذين تم تشخيصهم بكورونا المستجد.

وأضاف أن هذه العلاجات لا تهدف إلى استبدال العلاجات التقليدية، مثل الأدوية المضادة للفيروسات والعلاج الأخرى، لكنها تعتبر علاجات تكميلية.

وقدم الخبراء بعض العلاجات المنزلية الشائعة المستخدمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ومنها..

- الراحة والسوائل ومسكنات الألم

أكد الأطباء أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، ولديهم أمراض مزمنة عليهم أخذ العلاجات الأساسية بالإضافة إلى العلاجات المنزلية التي تشمل تناول السوائل والراحة وأخذ المسكنات التي تساعد في تسيطر على ارتفاع حرارة الجسم وتسكن ألم العضلات.

لذا يمكنك شرب الشاي الساخن مع العسل، ويمكن أن يهدئ التهاب الحلق ويقلل السعال، كما أن الاستحمام بالماء الساخن يمكن أن يساعد في تخفيف احتقان الصدر.

- الفواكه والخضراوات وممارسة الرياضة

يمكنك شرب أوراق المورينجا، حيث أكدت العديد من الدراسات الطبية أن مشروب المورينجا له العديد من الخصائص الصحية، لأنه يحتوى على مضادة الأكسدة ومضادة التهابات التى تساعد على منع ارتباط فيروس كورونا المستجد بخلايا الجسم.

كما أشار الخبراء إلى أن الاهتمام بالتغذية الصحية الغنية بالخضراوات والفواكه، وعصائر الفاكهة الطبيعية الطازجة، وممارسة التماريين الرياضية، من الحيل التي تساهم في تقليل التهابات الجهاز التنفسي، وأيضا تعتبر من الطرق الفعالة للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد، وتدعم جهاز المناعة في مكافحة الجراثيم.

- الغرغرة بالماء والملح وغسل الأنف

الغرغرة بالماء والملح وغسيل الأنف 4 مرات في اليوم من الحيل التي تقلل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أو تساعد على الشفاء بشكل سريع.