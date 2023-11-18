وزيرة الصحة الفلسطينية: جيش الاحتلال حول مستشفى الشفاء بغزة لثكنة عسكرية

كتب محمد عبد العظيم

قالت الدكتورة مى الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إن جيش الاحتلال حول مستشفى الشفاء بغزة إلى ثكنة عسكرية، متابعة: "ندعو لحماية الطواقم الطبية في قطاع غزة".

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية: "نطالب العالم بحماية مرضانا وتوفير الرعاية الطبية لهم.. وتم إخلاء مستشفى الشفاء في غزة تحت تهديد السلاح".

وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية: "مستشفى المعمداني في غزة تحت حصار الجيش الإسرائيلي والمستشفى الإندونيسي في غزة تعرض لقصف إسرائيلي متكرر وهو تحت الحصار وخارج الخدمة.. والمستشفيات في غزة في حاجة إلى الوقود".

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

وخرجت 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا عن الخدمة في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير 95 مقرًا حكوميًا وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بالقطاع، ووجود أكثر من 12 ألف شهيد بينهم أكثر من 5 آلاف طفل في غزة، وأكثر من 3750 مفقودًا منهم 1800 طفل تحت الأنقاض.