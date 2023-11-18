هل إخفاء المسروقات يعرضك للحبس؟.. القانون يجيب

نص القانون المصري على ععد من المواد التي من شانها تجريم عملية السرقة، لكن البعض يتساءل عن إخفاء المسروقات وكيف يواجه القانون هذه الأفعال، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية النصوص القانونية التي تواجه هذه الجرائم.

نصت المادة 44 مكرر، فى قانون العقوبات، أن كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة، مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.

ونصت المادة أيضا أنه إذا كان الجانى يعلم أن الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.

كما نصت المادة 44 أنه إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغراماتم يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك.