مع تقلبات الطقس.. حافظ على صحتك بطرق فعالة للشعور بالدفء

كتبت فاطمة خليل

بعد أن أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تأثر البلاد بمنخفض جوي عميق اليوم وغداً يؤدى لتقلب الطقس وهطول الأمطار مع الشعور بالبرودة نسبياً، نتعرف على طرق فعالة تساعدك على الشعور بالدفء مع تقلبات الطقس، بحسب ما نشر موقع مؤسسة القلب البريطانية.

حافظ على صحتك بطرق فعالة للشعور بالدفء مع تقلب الطقس



ارتداء عدة طبقات من الملابس



يعد ارتداء عدة طبقات من الملابس، بدلاً من قطعة واحدة سميكة من الملابس، طريقة ذكية للتدفئة في الشتاء.

الطبقات الأساسية مثل القمصان ذات الأكمام الطويلة يمكن أن تعمل بشكل جيد على احتجاز الحرارة وتساعد على شعورك بالدفء.

فى الشتاء ارتدى الملابس المصنوعة من الصوف أو القطن أو القماش الصوفي.

قم بتجهيز ملابسك الداخلية والخارجية و احصل على زوج من النعال الدافئة الجيدة وارتدِ الجوارب معها.

تأكد من تجهيز لحافك وبطانياتك لاستقبال برودة الطقس في الشتاء.

اغلق الشبابيك وامنع تيارات الهواء من دخول المنزل



حاول إغلاق أي منطقة في منزلك معرضة للتيارات الهوائية بشكل خاص، بما في ذلك حول إطارات النوافذ وفتحات المفاتيح وتحت الأبواب.

أبقِ ستائرك مفتوحة خلال النهار للسماح بدخول الضوء والدفء، وأغلقها قبل حلول الظلام لتجنب فقدان الحرارة.

تحضير الأطعمة والمشروبات الدافئة



أن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يتضمن ما لا يقل عن خمس حبات من الفاكهة والخضروات يوميًا يمكن أن يساعد جهازك المناعي على العمل بشكل جيد خلال فصل الشتاء. تناول المشروبات والأطعمة الساخنة بانتظام مثل الشوربة والخضروات الشتوية مثل: السبانخ علاوة على المشروبات مثل: القرفة والزنجبيل والليمون الدافئ.

الحركة والنشاط البدنى



حافظ على نشاطك قدر الإمكان لتعزيز الدورة الدموية في جسمك، التحرك مرة واحدة على الأقل كل ساعة وتجنب الجلوس لفترات طويلة يساعدك على الشعور بالدفء ويحسن صحتك، وحتى التمارين الخفيفة ستساعد في الحفاظ على دفئك، عندما تجلس، ارفع قدميك للأعلى لأن الجو يكون أبرد بالقرب من الأرض.