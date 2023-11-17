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الأرصاد: منخفض جوى متعمق يضرب البلاد الـ48 ساعة المقبلة وأمطار غزيرة ورعدية

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 06:29 م
الأرصاد: منخفض جوى متعمق يضرب البلاد الـ48 ساعة المقبلة وأمطار غزيرة ورعدية درجات الحراره - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن البلاد تتأثر بـ منخفض جوي عميق يؤثر علي البلاد خلال 48 ساعة المقبلة، خاصة أن هذا المنخفض متمركز على شرق البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد حيث يجعل الطقس متقلب وماطر ويميل إلى البرودة نسبيًا.
 
كما تنشط الرياح لتزيد من الاحساس ببرودة الطقس كما تثير الرمال على مناطق متفرقة، وتتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة، تصل إلى غزيرة على شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمت للداخل .
 
ويشهد السبت طقس معتدل نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره كما من المتوقع أن تكون درجة الحرارة على القاهرة 27 درجة، أما مع اقتراب المنخفض مساءا تبدأ السحب بالتشكل على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار، كما تنشط الرياح وترتفع الأمواج .
 
ويوم الأحد، تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار و التقلبات الجوية تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد تقل حدتها في الداخل وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح وارتفاع كبير في الأمواج بقيم تتراوح من 3 إلى 5 أمتار.
 
 
 
 
 






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