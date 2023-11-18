اليوم السابع
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مسيرة ضخمة بالدراجات النارية فى إندونيسيا للتنديد بالعدوان على غزة "فيديو"

السبت، 18 نوفمبر 2023 12:52 م
مسيرة ضخمة بالدراجات النارية فى إندونيسيا للتنديد بالعدوان على غزة "فيديو" مسيرة لدعم غزة في إندونيسيا
كتب خالد إبراهيم

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فى مشهد للتضامن، شارك عدد كبير من الإندونيسيين فى أكبر تجمع للدراجات النارية فى العالم إلى شوارع إندونيسيا، فى مظاهرة قوية ضد العدوان الإسرائيلى المستمر على غزة، وكانت نتيجتها شهادة على اهتمام المجتمع الإندونيسى العميق والتزامه بالقضية الفلسطينية، وطالب الموكب المدوى بوقف فورى للقصف ووقف العنف واستعادة السلام، بحسب تقرير لموقع bnn.network.

وأشار التقرير إلى أن الحدث الذى لم يسبق له مثيل من حيث حجمه، بمثابة بيان سياسى قوى من إندونيسيا، وصدى لمشاعر عامة واسعة النطاق ضد الصراع فى الشرق الأوسط، وشدد على الدور المحورى الذى تلعبه الحركات الشعبية فى تشكيل الخطاب الدولى، وهى دعوة للعمل ترددت أصداؤها عبر الحدود والقارات، وتذكير صارخ بالتكلفة البشرية المرتبطة بالقرارات الجيوسياسية.

يذكر أن مظاهرات كبيرة خرجت فى إندونسيا الأسبوع الماضى فى مدينة بيكاسى قرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا، دعما لفلسطين وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة.

ونظمت المظاهرة بدعوة من "مجلس علماء إندونيسيا"، وهو من الهيئات الإسلامية الأكثر نفوذا فى البلاد، والمنظمة الإسلامية المحمدية وعدد من الشخصيات المعروفة محليا.

اندونسيا
مسيرة بالدراجات النارية فى إندونيسيا لدعم فلسطين

يأتى هذا فيما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني، تأكيد مسؤول صحى أن 450 مريضا عالقون داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.







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