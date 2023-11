الآلاف يتظاهرون فى إندونيسيا للتنديد بالحرب على قطاع غزة.. فيديو

شهدت مدينة بيكاسى الإندونيسية مسيرة حاشدة دعما للفلسطينيين شارك فيها الآلاف، وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتظاهرين طالبوا بـ"طرد الغزاة الإسرائيليين من فلسطين" ودعوا إلى مقاطعة البضائع القادمة من إسرائيل وحلفائها.

وتشهد مختلف العواصم فى العالم مظاهرات للتعبير عن الدعم لفلسطين والتنديد بالحرب التى يشنها الجيش الإسرائيلى على قطاع غزة منذ أكثر من شهر.

Jakarta, Indonesia, comes in massive numbers for Palestine🔥



