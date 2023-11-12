اليوم السابع
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الأحد، 12 نوفمبر 2023 10:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الآلاف يتظاهرون فى إندونيسيا للتنديد بالحرب على قطاع غزة.. فيديو

الأحد، 12 نوفمبر 2023 10:49 م
الآلاف يتظاهرون فى إندونيسيا للتنديد بالحرب على قطاع غزة.. فيديو مظاهرات فى إندونيسيا
وكالات

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شهدت مدينة بيكاسى الإندونيسية مسيرة حاشدة دعما للفلسطينيين شارك فيها الآلاف، وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتظاهرين طالبوا بـ"طرد الغزاة الإسرائيليين من فلسطين" ودعوا إلى مقاطعة البضائع القادمة من إسرائيل وحلفائها.

وتشهد مختلف العواصم فى العالم مظاهرات للتعبير عن الدعم لفلسطين والتنديد بالحرب التى يشنها الجيش الإسرائيلى على قطاع غزة منذ أكثر من شهر.

هذا وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ37، وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلى المستمر إلى أكثر من 11 ألف شهيد بينهم أكثر من 4506 أطفال و3027 امرأة و668 مسنا، وإصابة أكثر من 27 ألفا آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلى قتل أكثر من 1500 شخص بينهم 361 عسكريا بين جندى وضابط، فيما أصيب أكثر من 7000 آخرين منذ 7 أكتوبر.







إندونيسيا

فلسطين

غزة

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