قيادى بحماس: 12 ألف شهيد فى قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلى

كتب محمد عبد العظيم

قال أسامة حمدان، قيادي بحركة حماس، إن الاحتلال يرتكب مجازر بالمناطق التي يدعي أنها آمنة وهو ما أدي إلى سقوط 12 ألف شهيد في قطاع غزة نتيجة جراء العدوان الإسرائيلي، متابعا: "رغم كل هذا نكبد العدو الإسرائيلي خسائر في الأرواح والعتاد".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": الشعب الفلسطيني في شمال قطاع ثابت وصامد رغم ما يفعله الاحتلال.. ويوجد في شمال غزة ومدينة غزة عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين.. ومستمرون في التصدي لمخططات العدو في قطاع غزة والاحتلال يطبق سياسة العقاب الجماعي لقطاع غزة ودمر المخابز ومستودعات الأغذية وقطع مصادر المياه واستهدف محطات التحلية".

وتابع القيادى في حركة حماس: "نقدم العلاج للأسري في المستشفيات وقدما علاجا لجندي سابق في جيش الاحتلال.. ونعمل وفق أخلاقنا وأعرافنا وتعاليم ديننا.. والجيش الإسرائيلي يرتكب المجازر ضد الأطفال والنساء وهو ما يؤكد أن هذه الجيش هو أكبر منظمة إرهابية في العالم ولن نغادر الميدان حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".