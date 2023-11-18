علامات قبل انفجار الزائدة الدودية.. خلى بالك

كتبت نهير عبد النبى

التهاب الزائدة الدودية واحدة من أبرز المشكل الصحية التي يعانى منها البعض، وهو أكثر شيوعًا بين الأطفال وهو ليس وراثيًا أو يمكن الوقاية منه ولكن قد يتفاقم الأمر ويصل لانفجار الزائدة ومشاكل خطيرة، وهى حالة طارئة تهدد الحياة ويجب ألا تتجاهلها.

وحسب ما ذكره موقع wexnermedical الزائدة الدودية تتدلى من بداية القولون، أو الأمعاء الغليظة، ليس لها وظيفة، ويمكننا جميعًا العيش بدونها إذا أخذت بالونًا وقمت بإدخال إصبعك فيه، فهذا هو شكل الزائدة الدودية و إنه بحجم إصبعك الصغير.

تصاب الزائدة الدودية بالعدوى عندما يكون هناك انسداد في الأمعاء الغليظة، ويتم حظره، ويمكن أن تحدث العدوى، ونحن لا نعرف دائما ما الذي يسبب ذلك. في بعض الحالات، يرجع ذلك إلى دخول الفضلات إلى الزائدة الدودية، والتي تقع بالقرب من المكان الذي يتحول فيه الفضلات من سائل إلى صلب، ما يتسبب في تكاثر البكتيريا.

يحدث التهاب الزائدة الدودية بسرعة في بعض الحالات، بعد عدة ساعات من حدوث الانسداد. كلما تم علاجه مبكرًا، كانت النتيجة أفضل إذا حصلت على العلاج سريعًا، خلال 12 ساعة، فسوف تتمكن من الدخول والخروج من المستشفى خلال يوم واحد.

نظرًا لأن الزائدة الدودية يمكن أن تتمزق دون علاج، يحتاج الجميع إلى التعرف على العلامات التحذيرية لالتهاب الزائدة الدودية، والتي تتقدم من البداية إلى النهاية:

-ألم مفاجئ حول السرة أو الجزء العلوي من البطن - ألم مؤلم لا يشبه أي شيء شعرت به من قبل

-الألم الذي يشتد خلال بضع ساعات وينتقل إلى الجزء السفلي الأيمن من البطن (المنطقة المحيطة بعظم الورك الأيمن)

-نقص الطاقة وفقدان الشهية

-وتتفاقم الحالة تدريجياً، وربما تؤدي إلى الغثيان

-الإمساك، أو عدم القدرة على إخراج الغازات، أو الإسهال

-حمى

إذا اختفى الألم، فمن المحتمل ألا يكون التهاب الزائدة الدودية إذا لم يكن الأمر كذلك فانتقل إلى المستشفى.

العلاج هو استئصال الزائدة الدودية، وهي عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية. وغالبًا ما يتم إجراؤه لمنع تمزق الزائدة الدودية، بعد إعطاء المضادات الحيوية للمريض، يقوم الجراح بإزالة الزائدة الدودية من خلال ثلاثة شقوق .

تشمل الخيارات الأخرى منظار البطن، وهو أداة مصنوعة من الألياف الضوئية تستخدم للرؤية داخل البطن والسماح بإجراء عملية جراحية يكون الشق أصغر بهذه الطريقة، ويكون التعافي أسرع هناك خيار آخر يتم اختباره وهو استخدام المضادات الحيوية بدلاً من الجراحة.

وفي غضون يوم واحد، يمكن للمرضى النهوض والتحرك ويمكنهم استئناف أنشطتهم العادية في غضون أسبوعين.

ماذا لو أهملت علاج التهاب الزائدة الدودية

يمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى الإنتان، وهي حالة محتملة تهدد الحياة بسبب استجابة الجسم للعدوى. تصبح الرعاية أكثر تعقيدًا، وفي هذه الحالة، يتكون الخراج في مكان وجود الزائدة الدودية، أو تتمزق الزائدة الدودية في البطن.