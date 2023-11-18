اليوم السابع
Ads
السبت، 18 نوفمبر 2023 03:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

حريق في مستودع للألومينيوم بلبنان نتيجة لقصف إسرائيلي

السبت، 18 نوفمبر 2023 02:23 م
حريق في مستودع للألومينيوم بلبنان نتيجة لقصف إسرائيلي حريق - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اندلع حريق ضخم في مستودع لأشغال الالومينيوم في تول النبطية اللبنانية نتيجة للقصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الدفاع المدني تمكن من إخماد الحريق، نتيجة تعرضه للقصف الإسرائيلي، واقتصرت الاضرار على الماديات".

كذلك، قصفت مدفعيّة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أطراف رأس الناقورة ومحيطها وجبل اللبونة في جنوب لبنان، بعد تصعيد ليلي حيث أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدتي مجدل زون والناقورة، وترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف على قرى شمع، طيرحرفا، الناقورة، مجدل زون، علما الشعب، عيتا الشعب ورامية ودبل (جنوب لبنان)، كما امتدّ القصف حتى أطراف بلدة المنصوري بالقطاع الغربي.

 

 







مستودع للألومينيوم

لبنان

قصف إسرائيلي

قصف إسرائيلي على لبنان

تول النبطية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة