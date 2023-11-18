اليوم السابع
Ads
السبت، 18 نوفمبر 2023 09:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

اليمن يدين جريمة الاحتلال الإسرائيلى فى مدرسة الفاخورة

السبت، 18 نوفمبر 2023 07:55 م
اليمن يدين جريمة الاحتلال الإسرائيلى فى مدرسة الفاخورة أم تحمل رضيعها هربا من قصف "ألفاخورة"
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن إدانتها الشديدة لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة الفاخورة بشمال قطاع غزة، والذي أسفر عن 200 شهيد وعشرات المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني. وفق "سبأ" .

وأشارت الخارجية في بيان لها، إلى أن الاستمرار في قصف المنشآت المدنية بما فيها المستشفيات والمدارس ومراكز النزوح، دون رادع يمثل سابقة في تجاهل القانون الدولي الإنساني وخرق فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية، وجريمة حرب يجب تقديم مرتكبيها للعدالة.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى وضع حد لإراقة الدماء وإرهاب الشعب الفلسطيني والعمل على إيقاف ذلك، بشكل فوري، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وإنهاء هذه المعاناة.







الفاخورة

قصف مدرسة الفاخورة

غزة

حرب غزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة