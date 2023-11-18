المشدد 15 سنة لـ3 متهمين و10 سنوات لآخرين بتهمة قتل شخص فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ت.ك" 50 سنة صاحب مستودع اسمنت و"ص.د.ص" 31 حاصل على دبلوم و"ع.غ"44 سنة عامل بالسجن المشدد 15 سنة ، كما عاقبت المتهم "ك.ت" 26 سنة عامل و"ت.ت"29 سنة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بقتل المجنى عليه ع.ع.م" بعصا شوم على رأسه بدائرة مركز جرجا.